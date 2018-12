Coalitiepartij ChristenUnie wil nieuwe Syrië-missie

De ChristenUnie wil een nieuwe missie van het Nederlandse leger in Syrië. De regeringspartij wil dat de Nederlanders de Fransen en Britten gaan bijstaan in de strijd tegen IS nu de Amerikanen vertrekken. Nederland moet in Europa het initiatief nemen tot een 'coalition of the willing' en een inzet van Nederlandse grondtroepen is voor de ChristenUnie een mogelijkheid.

Kamerlid Joël Voordewind zegt in Trouw dat hij de risico's van een volledige westerse terugtrekking te groot vindt. "We hebben met onze Koerdische bondgenoten op de grond veel moeite gestoken in de strijd tegen IS. Als we ons nu terugtrekken, dreigen Assad of Turkije het Koerdisch gebied onder de voet te lopen."

Voordewind vreest dat IS zich kan hergroeperen als de Koerden hun militaire kracht op andere plekken nodig hebben. Wat andere regeringspartijen van het plan van de ChristenUnie vinden is onduidelijk.

Missie loopt af

De risico's voor de Nederlandse troepen zijn volgens Voordewind beperkt. "Het draait om afschrikking zodat Turkije de Koerden niet zomaar kan aanvallen. De Europese Unie kan die bufferrol op een soortgelijke manier als de Amerikanen met beperkte middelen vervullen.

De afgelopen jaren was Nederland met F-16's actief in Syrië. Deze missie, waarbij bases van IS vanuit de lucht werden gebombardeerd, loopt 31 december af.