EU-ambassadeur weggestuurd uit Congo

De EU-ambassadeur in Congo, de Belgische diplomaat Bart Ouvry, moet dat land binnen 48 uur verlaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kinshasa bekendgemaakt.

Met de uitzetting reageert Congo op het verlengen, door de EU, van sancties tegen veertien Congolezen. Onder hen zijn ministers en oud-ministers van president Joseph Kabila. Tegen de veertien werden sancties ingesteld vanwege mensenrechtenschendingen en het belemmeren van het verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo.

De EU-sancties werden op 10 december met een jaar verlengd.

Uitstel verkiezingen

In Congo was het vandaag erg onrustig, omdat de presidentsverkiezingen van komende zondag in drie steden zijn uitgesteld tot maart, onder meer vanwege het ebola-virus. Tot woede van veel inwoners wordt half januari wel een president be√ędigd als opvolger van Kabila, die na twee termijnen niet kan worden herkozen.

De verkiezingen waren al een week uitgesteld. Dat had te maken met een brand in een loods met duizenden stemcomputers in de hoofdstad Kinshasa.

Kabila moest in 2016 al aftreden, maar hij schortte de verkiezingen steeds op. Dat uitstel leidde een paar keer tot dodelijke protesten in het land. Tegenstanders verwijten Kabila machtswellust, corruptie en zelfverrijking.