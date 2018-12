Amsterdam negeert VN-verzoek; stadsnomaden moeten weg

De gemeente Amsterdam geeft geen gehoor aan het verzoek van het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties om het ADM-terrein voorlopig niet te ontruimen. Dat betekent dat de bewoners van de culturele vrijplaats in het Westelijk Havengebied volgens plan moeten vertrekken.

Het comité had een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om de ontruiming van het ADM-terrein een half jaar uit te stellen. Volgens de VN hebben de bewoners recht op een vergelijkbare vervangende woonruimte.

De gemeente heeft de bewoners al een alternatief terrein in Amsterdam-Noord aangeboden, maar dat hebben ze als onvoldoende afgewezen. Het stadhuis laat in een reactie weten dat het terrein wél voldoet. "Er zijn immers voorzieningen aangelegd, zoals elektriciteit, water en sanitair, en het terrein is opgehoogd."

Alternatief

De gemeente is niet van plan direct de politie in te schakelen voor een ontruiming. Inmiddels hebben handhavers zich bij het terrein gemeld om de situatie te bekijken en met de bewoners in gesprek te gaan, in de hoop dat ze vrijwillig vertrekken. Maar de toegang is hun geweigerd en ze zijn onverrichter zake teruggekeerd naar het gemeentehuis.

"Mocht handhaving niet leiden tot het vertrek van de krakers, dan zal het terrein op een later moment ontruimd worden", zegt de gemeente. Wanneer dat zal zijn, is nog onduidelijk.