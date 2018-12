Verenigde Arabische Emiraten heropenen ambassade Damascus

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de eigen ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus heropend. De zaakgelastigde van de VAE was bij de opening en zag hoe de nationale vlag werd gehesen.

De ambassade werd zeven jaar geleden gesloten, vlak na het begin van de burgeroorlog in het land. De afgelopen maanden is de ambassade, die gedurende de oorlog was beschadigd, hersteld. Ook op de dag van de heropening waren er nog bouwvakkers aan het werk.

VAE steunde oppositie

De Verenigde Arabische Emiraten steunden tijdens de oorlog de Syrische oppositie. Die is inmiddels grotendeels verdreven naar de provincie Idlib, nadat het Syrische leger de afgelopen jaren met steun van Rusland en Iran bolwerken van de oppositie had bestookt.

De stap van de VAE kan worden gezien als erkenning dat de Syrische president Assad als winnaar uit de oorlog komt. De zaakgelastigde zei dat de VAE het tijd vindt om de banden met de Syrische regering weer aan te halen. "Deze stap maakt duidelijk dat de VAE de relaties tussen deze landen weer wil normaliseren."

'Andere Arabische landen volgen'

Hij zei te verwachten dat ook andere Arabische landen hun ambassades in Damascus weer gaan openen. "De Arabische landen willen Syrië ondersteunen in z'n onafhankelijkheid, soevereiniteit en veiligheid."

Eerder deze maand bracht de Sudanese president Bashir al een bezoek aan Assad in Damascus. Hij was daarmee het eerste Arabische staatshoofd dat Syrië bezocht sinds het begin van de oorlog.