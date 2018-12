Bali wil weer schone stranden: wegwerpplastic in de ban

De plasticvervuiling is in heel Indonesiƫ een probleem. De overheid in het Javaanse Jakarta zegt nu eenzelfde soort ban te overwegen als op Bali.

"Ook in Jakarta verandert er iets in de bewustwording. Maar tot nu toe blijft het bij voornemens van de overheid die geen opvolging krijgen", ziet Maas. "Het overgrote deel van de bevolking gooit nog steeds zijn troep op straat. Er staan bakken om afval te scheiden, maar de meesten gooien hun rotzooi gewoon in de bak die het minst vol zit."

Gerichte maatregelen zoals op Bali zouden volgens Maas ook in de rest van Indonesiƫ voor verbetering kunnen zorgen.