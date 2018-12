Nederlandse Spoorwegen bestellen 88 extra sprinters

De NS bestelt 88 extra sprinters, met een totale waarde van 400 miljoen euro. Dat zegt NS-topman Roger van Boxtel in een interview met De Telegraaf. Daarmee bouwt de Spaanse fabriek CAF in totaal ruim 200 nieuwe treinen voor de NS, goed voor 35.000 zitplaatsen.

In 2020 komen nog eens 79 nieuwe intercity's op het Nederlandse spoor, die ook op de hogesnelheidslijn inzetbaar zijn. Er ligt een optie op nog eens tientallen van deze treinen.

De nieuwe aankopen en het opknappen van bestaande treinen zijn volgens Van Boxtel niet voldoende om de verwachte groei van reizigers op te vangen. "Betere spreiding van reizigers is essentieel om het openbaar vervoer niet te laten vastlopen", zegt Van Boxtel tegen de krant.

Een proef die de NS deed om reizigers met 40 procent korting buiten de drukste uren te laten reizen, is volgens de topman geslaagd. "Dat is het verschil tussen staan en zitten", zegt hij. De NS gaat er komend jaar dan ook mee door. "Overheid, onderwijs en bedrijven zien de voordelen van flexibeler werk-, vergader- en collegetijden."

Aanpak

Van Boxtel vindt dat het ministerie van Infrastructuur ook een rol heeft in de aanpak van het openbaar vervoer. "We vragen Den Haag anderhalf miljard euro extra per jaar voor infrastructuur. Essentieel om het Nederlandse ov in beweging te houden en files te bestrijden."

Als voorbeeld noemt Van Boxtel station Schiphol. "Een te krap station, een groeiend probleem. Als we internationaal treinverkeer willen stimuleren, is voldoende capaciteit rond dat knooppunt cruciaal."