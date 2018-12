Nederlandse neef Tunesiër die zichzelf in brand stak: 'Hij was het zat'

Zijn neef werkte als journalist in Kasserine en maakte vaak reportages over arme mensen, zegt Bannani. "Die verhalen bleven hem bij. Hij had een groot hart voor zijn stad en zijn volk. Het deed hem heel veel en hij wilde gewoon een statement maken."

Dat het in het land niet goed gaat, dat was bij Bannani wel bekend. Hij is zelf geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag, waar het vroeger volgens hem ook niet altijd fijn was, "maar dit is veel erger". "Hier is sinds de Arabische Lente niets verbeterd. Sterker, het is allemaal veel en veel erger geworden."

Schaarste en aanslagen

De werkloosheid en bijkomende armoede zijn, zeker in het Tunesische binnenland, enorm. Ook heerst er schaarste, vertelt Bannani. "Ik kan nu geen drie pakken melk halen. Dat is verboden, je mag er maar één per keer meenemen. Ik neem altijd mijn neefjes mee naar de supermarkt en dan moeten we doen alsof we elkaar niet kennen, echt niet normaal. Als je een gezin hebt, heb je gewoon een probleem."