Defence for Children hoopt op Nederlandse rechtszaak IS-kinderen

Bahlmann zegt dat de kinderen pas naar Nederland kunnen komen als ze zich op eigen kracht melden bij een Nederlands consulaat. "Dat is er alleen niet in Syrië wat betekent dat ze de grens moeten oversteken naar Irak. Het probleem is alleen dat ze geen paspoort hebben, waardoor ze vastzitten in de kampen."

Volgens haar is er wel een terugkeerplan, dat is opgesteld door de Raad voor de Kinderbescherming, als het de vrouwen en kinderen lukt om naar Nederland te komen. "Daarin staat waar de kinderen gaan wonen, bijvoorbeeld bij familieleden die van tevoren zijn gescreend, of in een pleeggezin. Daar staat ook in of de kinderen een behandeling nodig hebben. Er is al goed naar ze gekeken, de kinderen zijn in beeld."