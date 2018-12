Belgische staat moet zes kinderen van IS-strijders terughalen

De Belgische staat moet zes kinderen van IS-strijders uit een Koerdisch vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië terughalen naar België. Hun moeders moeten ook worden gerepatrieerd, heeft de rechtbank in Brussel in kort geding besloten. De staat kan nog tegen de uitspraak in beroep.

De kinderen, tussen de nul en zes jaar oud, zijn van twee Belgische vrouwen van IS-strijders. De vrouwen reisden vijf jaar geleden hun inmiddels omgekomen mannen achterna naar Syrië.

In maart zeiden de vrouwen al dat ze graag terug naar België wilden. Toen VRT-verslaggever Rudi Vranckx hen bezocht in het Koerdische kamp al-Hol zeiden ze dat ze in erbarmelijke omstandigheden zaten en een tekort hadden aan water, voedsel en medicatie.

'Geen moordmachines'

Ze verloren eerder nog een rechtszaak waarin ze eisten te worden gerepatrieerd. De rechtbank oordeelde toen dat België geen rechtsmacht heeft in Syrië en dat België niet kan worden verplicht om ze weg te halen uit Syrië.

In oktober reisde een hoogleraar psychologie van de Vrije Universiteit Brussel naar Syrië om de kinderen te onderzoeken. Hij oordeelde dat het kinderen waren zoals alle andere. "Het is waanzin om te denken dat dit moordmachines zouden worden."

Daarop startten de vrouwen een nieuwe rechtszaak. Volgens de rechtbank "zijn er nu bewijzen dat de moeders en hun kinderen in een noodsituatie zitten". De Belgische staat moet nu "alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen" nemen om de zes kinderen naar België te halen.

Kinderrechten

De moeders hebben ook het recht om gerepatrieerd te worden, aangezien minderjarige kinderen niet mogen worden gescheiden van hun ouders. De regering vond dat de kinderen eventueel ook zonder de moeders naar België kunnen worden gehaald, maar volgens de rechtbank is dat in strijd met de kinder- en mensenrechten.

De Belgische regering staat niet te springen om Syriëgangers en hun kinderen terug te halen. De vrees bestaat dat ze in eigen land aanslagen zullen plegen. Het officiële standpunt van de regering is dat niemand actief wordt teruggehaald. Als kinderen jonger dan tien jaar toch terugkeren in België worden ze gezien als slachtoffers. Wel moeten ze een dna-test doen, om te checken of ze een Belgische afkomst hebben.

De twee vrouwen werden in maart nog door een Belgische rechtbank bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege terroristische activiteiten. Ze hebben eerder aangegeven dat ze die straf willen uitzitten als ze in België zijn.

Ook de Nederlandse regering weigert vrouwen en kinderen van IS-strijders terug te halen.