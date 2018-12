IS eist zelfmoordaanslag op ministerie in Tripoli op

Terreurbeweging Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken in Tripoli. Bij die zelfmoordaanslag in de Libische hoofdstad vielen gisteren zeker twee doden en 21 gewonden.

Er werd al vanuit gegaan dat de drie daders bij IS hoorden en de terreurorganisatie meldt dat nu ook via het eigen persbureau Amaq.

De aanvallers brachten gisteren voor het ministerie een autobom tot ontploffing. Daarna openden ze het vuur op het gebouw en wisten twee van hen binnen te dringen. Eenmaal binnen bliezen ze zichzelf op. Bewakers schoten de derde terrorist buiten dood.

Libië verkeert sinds de dood van dictator Kadhafi in 2011 in politieke chaos. Milities vechten in Tripoli met elkaar en met de zwakke officiële regering. Het land is diep verdeeld: ik het oosten zit ook nog een rivaliserende regering.