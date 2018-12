Doden bij zelfmoordaanslag op ministerie in Tripoli

Drie zelfmoordterroristen hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Libische hoofdstad Tripoli aangevallen. Daarbij zijn behalve de drie aanvallers zeker twee mensen om het leven gekomen. Ten minste achttien mensen raakten gewond.

Vermoedelijk waren de terroristen strijders van Islamitische Staat. Ze begonnen de aanval met een autobom, die vlak voor het gebouw afging en auto's en gebouwen beschadigde. Daarna openden ze het vuur op het gebouw en wisten twee van hen binnen te dringen.

Binnen bliezen ze zichzelf op. De derde werd doodgeschoten door een beveiliger. Dikke rook hing boven het regeringsgebouw.

Sinds de dood van dictator Kadhafi in 2011 verkeert Libië in een politieke chaos. In Tripoli wordt gevochten tussen milities en de zwakke officiële regering en door milities onderling. Het land is diep verdeeld: in het oosten zit ook nog een rivaliserende regering.