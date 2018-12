Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht overleden

Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht is op 57-jarige leeftijd overleden. Hij was al lange tijd ziek.

Vorig jaar april werd bekend dat Witteman longkanker had. Hij werkte nog ruim een jaar door. Afgelopen zomer legde hij zijn taken neer, nadat hij waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt had ingewerkt.

Witteman was sinds begin 2015 namens de PvdA burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, die in 2011 ontstond door de samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen.

Inspirerend

Het gemeentebestuur laat weten diep geraakt te zijn door het overlijden. Van Mastrigt zegt dat Stichtse Vecht met Marc Witteman een geliefde en gewaardeerde burgemeester verliest. "Dankbaar zijn wij voor zijn betrokken en onvermoeibare inzet voor inwoners, organisaties en ondernemers, ook tijdens zijn ziekte. Boven de partijen en midden tussen de mensen."

Ze noemt hem een rasbestuurder, verbindend, daadkrachtig, bereikbaar, vernieuwend en integer. "Zo blijft hij ons inspireren." Witteman hield de inwoners op de hoogte van zaken die in de gemeente speelden met filmpjes op sociale media, wat hem de bijnaam 'de internetkoning' opleverde.

Lek

De benoeming van Witteman in 2015 kreeg destijds een staartje. De lokale VVD-politiciKathalijne de Kruif en Piet Ploeg bleken informatie over de procedure te hebben gelekt aan een partijgenoot die zich ook kandidaat had gesteld. Ze kregen daarvoor werkstraffen.