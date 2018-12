Nog zo'n 2000 nummers en het jaar zit er weer op

Bezoekers die al om 08.00 uur op de stoep stonden, konden genieten van een ontbijt in het café. "Dit had ik nog niet meegemaakt", zegt een moeder die samen met drie dochters en haar man in alle vroegte naar de opening is gekomen. "We komen hier al jaren. We hebben twee keer de sluiting om middernacht meegemaakt, maar nu dus ook een keer het begin."

Haar dochtertje van vijf gaat al haar hele leven ieder jaar mee. Het leukste is dat alle liedjes thuis worden gezongen, zegt ze. "En de liedjes ken ik zelf ook al een beetje." Zoals? "We Wish You a Merry Christmas", zegt ze. "En Halleluja met papa samen, toch?", vult haar moeder aan. "Ja!"