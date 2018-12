Vernieuwd Serious Request haalt 1,3 miljoen euro op

De goededoelenactie Serious Request van NPO 3FM heeft 1.308.889 euro opgeleverd. Het evenement, dat dit jaar is vernieuwd, werd vanavond afgesloten met een eindshow in TivoliVredenburg in Utrecht.

Het eindbedrag van Serious Request was alleen lager in 2004, toen de eerste editie werd gehouden. Vorig jaar bracht de actie nog vier keer zo veel op: 5,3 miljoen euro. Op het hoogtepunt in 2012 was de opbrengst 13,8 miljoen.

In een eerste reactie spreekt de organisatie van een prachtig bedrag en een "hartverwarmende eerste editie van het nieuwe concept".

De dj's zelf reageerden blij: