Recordbedrag van 17,3 miljoen voor Vlaamse Serious Request

De Vlaamse versie van Serious Request heeft een recordbedrag van 17,3 miljoen euro opgebracht. Dit is 6,5 miljoen meer dan in 2017, het vorige record van De Warmste Week.

Ook deed een recordaantal van bijna 49.000 mensen mee aan loopevenementen in onder meer Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge, zogenoemde 'Warmathons'. De opbrengst gaat naar een kleine 2000 goede doelen.

Bij de benefietactie in de week voor kerst konden luisteraars van Studio Brussel nummers aanvragen door een donatie te doen. Shotgun van George Ezra was het meest aangevraagde nummer, gevolgd door Leef van André Hazes Jr.

Tijdens de actie wordt ieder jaar een thema bespreekbaar gemaakt. Dit jaar was dat zelfdoding. "Het was de eerste keer dat mensen daar zo openlijk over praatten, over hun gevoelens en over de gevolgen", zei presentator Eva De Roo in Het Journaal.

Glazen Huis

Studio Brussel, een kanaal van de publieke omroep VRT, nam het idee zeven jaar geleden over van NPO 3FM. Vorig jaar uitte de baas van Warmste Week kritiek op Serious Request. De studiobaas vond dat ieder jaar met het Glazen Huis "een beetje inwisselbaar" was en was verbaasd dat de Nederlandse zender al vijftien jaar hetzelfde deed.

Dit jaar is 3FM gestopt met het Glazen Huis en trekken drie dj-teams te voet door het land om geld in te zamelen. De eindstand van de benefietactie komt later vanavond. Het recordbedrag van Serious Request was in 2012: toen werd uiteindelijk 13,8 miljoen euro opgehaald.