Kerstdrukte in de winkelstraten; verkeersregelaars bij de supermarkt

Winterbarbecue

Ook bij slagers is het traditioneel druk op de dag voor Kerst. Een slager in Soest vertelt aan RTV Utrecht dat gourmetten nog altijd het populairst is. "Maar ook grote stukken vlees voor de winterbarbecue worden veel gekocht, bijvoorbeeld tomahawk."

De slager had een heel peloton werknemers in zijn winkel staan en dat hielp, want van stress was volgens hem geen sprake. "Als iedereen z'n best doet en normaal blijft doen, is Kerst de mooiste tijd van het jaar."