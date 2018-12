Zoektocht naar slachtoffers na tsunami Indonesië, dodental loopt verder op

Honderden mensen zijn op de stranden van West-Java en Zuid-Sumatra op zoek naar slachtoffers van de tsunami, die zaterdagnacht Indonesië trof. Het dodental van de ramp is opgelopen naar zeker 281, meer dan duizend mensen zijn gewond geraakt.

De inwoners en autoriteiten in Indonesië werden dit weekend compleet verrast door de tsunami. Die ontstond na een uitbarsting van een vulkaan in de zeestraat tussen Java en Sumatra, de Straat van Sunda. De enorme vloedgolf liet een spoor van vernieling na langs de kust.

Op de stranden liggen overal brokstukken. Artsen proberen zoveel mogelijk overlevenden te helpen. De verwachting is dat het dodental verder oploopt als er meer informatie uit de getroffen gebieden komt. Tot dusver zijn de meeste slachtoffers Indonesische toeristen die vakantie vierden langs de kust.

Extra artsen en apparatuur

Ook op medisch gebied waren de Indonesische autoriteiten totaal niet voorbereid, legde correspondent Michel Maas gisteren uit. Inmiddels is bekendgemaakt dat er extra artsen en medische apparatuur naar het rampgebied wordt gestuurd. Ook president Joko Widodo is van plan vandaag een bezoek te brengen.

De tsunami van dit weekend is de derde die Indonesië treft in zes maanden. Deskundigen zeggen tegen The Jakarta Post dat er nog een tsunami zou kunnen volgen, omdat de vulkaan Anak Krakatau nog actief is.