Minister van Financiën VS belt met banken na slechte beursweek

De Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin heeft gebeld met de directeuren van de grootste banken in het land, zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America. Hij lijkt daarmee de onrust op de financiële markten te willen bezweren.

Mnuchin vergewiste zich ervan of de banken met problemen kampen. Dat was volgens het ministerie niet het geval. "De directeuren bevestigden dat er voldoende liquiditeit is om te voldoen aan leningen voor consumenten, bedrijven en alle andere activiteiten. De markten functioneren naar behoren."

De telefoongesprekken komen na een slechte week op Wall Street. Door tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust verloren de Amerikaanse beurzen meer dan 7 procent. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hadden de beurzen niet zo'n slechte week. December dreigt zelfs de slechtst maand sinds 1931 worden.

Overleg

Mnuchin overlegt morgen met een werkgroep die de financiële markten in de gaten houdt. Daarin zitten onder meer de leiding van de Amerikaanse centrale banken en de toezichthouder van de beurs, de SEC. Zij zullen bespreken wat er kan worden gedaan om rust te brengen op de markt.

Verder onderstreepte Mnuchin dat zijn ministerie ondanks de shutdown in Washington gewoon aan het werk blijft. Ook benadrukte hij dat de economische groei in de VS sterk blijft en het vertrouwen van consumenten en bedrijven groot is.