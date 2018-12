Vijfde arrestatie in onderzoek naar terreurplannen Duitsland

Op de luchthaven van Frankfurt is een man gearresteerd in verband met een onderzoek naar plannen om een terroristische aanslag te plegen. Het gaat om een 53-jarige man die al werd gezocht. Hij werd bij aankomst op de luchthaven in de kraag gevat. Details over zijn identiteit heeft de politie niet bekendgemaakt.

Het is de vijfde arrestatie in het onderzoek sinds woensdag. Woensdagnacht pakte de politie een 39-jarige vrouw en twee mannen van 33 en 49 op. Een man die vrijdag werd opgepakt kwam gisterochtend weer vrij en wordt volgens de politie nergens meer van verdacht. De 53-jarige die op de luchthaven werd opgepakt is mogelijk een broer van de 49-jarige verdachte die woensdag werd gearresteerd.

De afgelopen dagen werd de beveiliging op verschillende Duitse luchthavens opgeschroefd in verband met de vrees voor een aanslag op het vliegveld van Stuttgart. De politie maakte later bekend dat er geen bewijs was voor concrete terreurplannen. Het Duitse weekblad Focus meldt op basis van politiebronnen dat de groep formeel wordt verdacht van het voorbereiden van "een ernstig strafbaar feit".

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de verdachten en een wapenvondst bij een huiszoeking in Mannheim, eerder deze week. Daarbij nam de politie een kalasjnikov en munitie in beslag.