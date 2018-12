Geen bewijs voor aanslagplan Duitse luchthavens

De vier mannen die zich vorige week verdacht gedroegen op de luchthaven van Stuttgart, hadden geen plannen voor een aanslag. Dat heeft de federale Duitse politie bekendgemaakt. Vanwege de zaak werd gisteren de beveiliging op Duitse luchthavens opgeschroefd.

Vandaag deed de politie op verscheidene plekken in het westen en zuidwesten van het land huiszoeking. Volgens Focus werden onder meer de appartementen van een 28-jarige man uit de deelstaat Baden-W├╝rttemberg en een 48-jarige man uit Noordrijn-Westfalen doorzocht. Er werd geen bewijs gevonden voor een islamitische terroristische aanslag.

Luchthavens extra beveiligd

De vier mannen zouden vorige week foto's hebben gemaakt op een luchthaven in Parijs en daarna nog zijn gezien bij de kerstmarkt in Straatsburg, vlak nadat daar een aanslag was gepleegd. Niet lang daarna gingen ze naar de luchthaven van Stuttgart.

Volgens de federale politie brachten de mannen een vrouw naar de luchthaven. Ze bleven lang hangen in de vertrekhal en hielden de nauwlettend in de gaten hoe de vrouw door de veiligheidscontrole ging.