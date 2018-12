Huiszoekingen in Duitsland na dreiging terrorisme op luchthavens

Op verscheidene plekken in Duitsland is de politie bezig met huiszoekingen. Die houden volgens weekblad Der Spiegel verband met de extra beveiliging van Duitse luchthavens. Gevreesd wordt dat vier mannen een aanslag voorbereiden op een vliegveld.

De huiszoekingen zijn in de deelstaten Baden-W├╝rttemberg en Noordrijn-Westfalen.

Gisteren werd de beveiliging op Duitse luchthavens opgeschroefd. De politie geeft nog steeds geen details.

Aanslag Straatsburg

De mannen zouden vorige week foto's hebben gemaakt op een luchthaven in Parijs en daarna nog zijn gezien bij de kerstmarkt in Straatsburg, vlak nadat daar een aanslag was gepleegd. En na Straatsburg waren ze in Stuttgart; ook daar maakten ze foto's van de luchthaven.

Een deelstaatminister van Baden-W├╝rttemberg zegt dat de verdachten vooral interesse hadden in de terminals op de luchthaven van Stuttgart. Daar gedroegen ze zich opvallend. Volgens de minister blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht zolang dat nodig is. "We hebben geen signalen van een concreet risico, maar er zijn aanwijzingen om de veiligheidsmaatregelen te vergroten", zei hij.

Het is niet duidelijk op welke plekken de politie precies huiszoeking doet en of er belastend materiaal is gevonden.