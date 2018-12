Akihito viert zijn laatste verjaardag als keizer van Japan

De Japanse keizer Akihito heeft zijn laatste toespraak gehouden voor zijn aftreden op 30 april. De keizer treedt op eigen verzoek af. Hij is hartpatiƫnt en heeft prostaatkanker gehad.

Zijn zoon Naruhito (58) neemt op 1 mei de troon over. Het is de eerste keer dat een Japanse keizer aftreedt sinds 1817. Toen trad keizer Kokaku af ten gunste van zijn 17-jarige zoon. Akihito is de 125ste keizer van Japan. Hij volgde in 1989 zijn vader Hirohito op.

Akihito vierde vandaag zijn 85ste verjaardag. De traditionele toespraak ter gelegenheid van zijn verjaardag werd in de hoofdstad Tokio bijgewoond door zo'n 80.000 mensen. In de toespraak zei hij dat hij opgelucht is dat Japan in zijn regeerperiode niet in oorlog is geweest.

Tweede Wereldoorlog

Zijn vader Hirohito mengde zich actief in de Tweede Wereldoorlog en voerde onder meer strijd tegen de VS. Na de verovering van Japan ontdeden de Amerikanen de keizer van al zijn macht, maar lieten hem wel op de troon zitten. Hij wordt door de grondwet van Japan tegenwoordig aangeduid als het symbool van de staat.

Akihito krijgt juist veel lof als 'vredeskeizer'. Hij stelde zich op als verzoener, met name tegenover landen die in de Tweede Wereldoorlog onder het Japanse oorlogsgeweld hadden geleden.

Michiko

In zijn toespraak bedankte de keizer ook het Japanse volk voor de steun die hij heeft gekregen. Ook had hij mooie woorden voor zijn echtgenote, keizerin Michiko. "Ik ben ook zeer dankbaar voor de keizerin, die zelf ooit een burger was maar ervoor koos om dit pad met mij te bewandelen, en meer dan zestig lange jaren met grote toewijding zowel de keizerlijke familie als de mensen van Japan heeft gediend," zei Akihito.

Op 30 april komt er een einde aan het 'Heisei'-tijdperk, de naam die bij zijn aantreden in 1989 werd gegeven aan zijn regeerperiode. De naam van het nieuwe tijdperk, van zijn opvolger Naruhito, is nog niet bekend.