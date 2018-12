Deense moordduikboot vernietigd

De duikboot waarin de Zweedse journaliste Kim Wall vorig jaar om het leven werd gebracht, is in stukken gezaagd en vernietigd. De rechtbank veroordeelde de dader in april van dit jaar tot een levenslange gevangenisstraf en gaf in het vonnis ook opdracht tot de vernietiging van het schip. Het hoger beroep in september bracht geen verandering in het vonnis.

De journaliste ging voor een reportage over de Deense uitvinder Peter Madsen in augustus vorig jaar mee in de onderzeeboot van Madsen. Zij keerde niet terug van de reis. Wel werden in de weken en maanden daarna lichaamsdelen van haar gevonden.

In het maandenlange proces werd Madsen schuldig bevonden aan marteling en moord. De Deen wijzigde zijn verklaring over wat er gebeurd was herhaaldelijk.