Laatste steenkolenmijn Duitsland nu echt dicht

"Vooral in Noord-Rijn-Westfalen hebben we veel te danken aan steenkool", zei Armin Laschet, de premier van de deelstaat. "Het zwarte goud heeft gezorgd voor honderdduizenden banen, rijkdom voor veel gezinnen en een energievoorziening die de industrie zo sterk heeft gemaakt in ons land."

Niet rendabel

Duitsland besloot jaren geleden dat alle steenkoolcentrales moeten sluiten, omdat steenkoolwinning al lang niet meer rendabel is. De overheid heeft de laatste jaren tientallen miljarden aan subsidies in de sector gepompt.

Ook de diepte waarop steenkool wordt gedolven in Duitsland is een probleem. Zo werken in de Prosper Haniel de kompels op een diepte van 1159 meter. Het is dus goedkoper om steenkool uit andere landen te importeren. Want nog altijd is steenkool nodig voor Duitse energiecentrales. Duitsland gaat wel nog gewoon door met het delven van bruinkool.

Explosie in mijn Tsjechië

Terwijl vandaag dus de laatste kolenmijn in Duitsland is gesloten, gebeurde in Tsjechië een ongeluk in een mijn. Daar kwamen zeker dertien mijnwerkers om het leven door een explosie. Op een diepte van ongeveer 800 meter ontplofte een hoeveelheid methaangas.