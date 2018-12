Doden en gewonden door explosie in kolenmijn Tsjechië

Door een explosie in een kolenmijn in Tsjechië zijn zeker dertien mijnwerkers omgekomen. Ook zijn er zeker tien gewonden. Een aantal mijnwerkers zou nog worden vermist.

De explosie was in de buurt van de stad Karviná, in het oosten van het land. Op een diepte van ongeveer 800 meter ontplofte een hoeveelheid methaangas. Onder de doden zijn elf Polen.

Het is niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De mijn in Karviná is al vijftig jaar in gebruik en werd een paar jaar geleden nog gemoderniseerd.