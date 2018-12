Nieuw Feyenoord-stadion weer stuk dichterbij

Feyenoord heeft besloten door te gaan met de plannen voor een nieuw stadion. De club verwacht via investeerders 30 miljoen euro extra eigen vermogen in het stadion te kunnen steken. Feyenoord leent daardoor minder en krijgt zo recht op een groter aandeel in de revenuen.

De afgelopen maanden heeft Feyenoord-directeur Jan de Jong intensief onderhandeld, waarbij vooral het aandeel van Feyenoord in de opbrengsten van het stadion onderwerp van gesprek was.

In het oorspronkelijke plan zou Feyenoord op 17,5 miljoen euro van de opbrengsten uit het stadion kunnen rekenen, met een variabel extraatje van 7,5 miljoen per seizoen.

Feyenoord wilde echter alleen doorgaan met de nieuwbouwplannen als het jaarlijks 25 miljoen euro zou kunnen opeisen. Aangezien die voorwaarde in het oorspronkelijke plan niet voorkwam, was dat voor de gemeente reden geen verdere toezeggingen meer te doen.

Die impasse is nu doorbroken.

63.000 toeschouwers

Het gerenommeerde architectenbureau OMA van Rem Koolhaas heeft de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp van het stadion dat deels in de Maas gebouwd wordt en straks plaats moet bieden aan 63.000 toeschouwers.