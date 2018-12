Rutte bij afscheid Edwin Evers: 'Soms lompe humor, altijd supergezellig'

Met het biervaasje refereerde Rutte aan de paginagrote advertentie die hij maandag in het AD plaatste.

Evers zegt tegen verslaggever Ardy Stemerding dat hij uitkeek naar vandaag, maar er tegelijk ook een beetje tegenop ziet. "De show liep van mijn 26ste tot mijn 46ste. Er gebeuren in die periode nogal wat bepalende dingen in je leven en de show is daar altijd een onderdeel van geweest."

Het vroege opstaan gaat hij het minst missen, al denkt hij dat hij wel even zal moeten wennen aan het gat in zijn ochtend. "Normaal gesproken hebben we in deze periode vakantie. Op 7 januari zal ik wel denken: hé, ik deed normaal rond deze tijd iets. Dat zal wel even anders zijn."

Iets na 06.00 uur trapte Evers zijn show af met de volgende woorden: "Ja! Het begin van het einde. Goedemorgen, het is vijf minuten over zes. Je bent hartelijk welkom tot 18.00 uur. Mijn god." Daarna startte het toepasselijke nummer This is the last time van Keane.

Na een kort inleidend praatje over de verwachtingen van de dag werd Evers verrast door veel collega's die applaudisserend en joelend de studio binnenkwamen. Evers gekscherend: "Wie zijn dit allemaal?" Als het applaus aanhoudt: "Nou jongens, hou dit maar vol tot zes uur."

Evers kijkt op tegen het afscheidsmoment om 18.00 uur. "Straks is het definitief, het moment dat het echt afgelopen is. Ik weet ongeveer al wel wat ik ga zeggen, maar het moet ook een beetje uit je gevoel komen, toch?"

Files nooit meer hetzelfde

Een kwart van de radioluisteraars tussen de 20 en 49 jaar luistert in de ochtend naar het ochtendprogramma.

Op Twitter krijgt Evers ook de nodige afscheidsberichtjes. Zo zegt Joe Blaauw dat Evers er twintig jaar voor hem was: "Met een lach opstaan voor een operatie, een nieuwe baan, een beetje werken of vakantie." Voor Matteo "zullen de files nooit meer hetzelfde zijn".

Er zijn meer mensen die herinneringen ophalen op Twitter: