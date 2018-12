Einde van tijdperk: laatste steenkolenmijn Duitsland gaat dicht

Steenkoolwinning is in Duitsland al tijden niet meer rendabel. Bijvoorbeeld tussen 1997 en 2007, het jaar waarin de regering besloot dat de mijnen in 2018 alle dicht moesten zijn, pompte de overheid maar liefst 40 miljard euro aan subsidies in de sector. Een milieuorganisatie heeft het eens uitgerekend: jaarlijks 80.000 euro per mijnwerker. Dit jaar is er nog eens 900 miljoen euro aan overheidsgeld naar de kolen gegaan.

Het probleem in Duitsland: de hoge kosten door de strenge veiligheidsvoorschriften en vooral ook de diepte waarop de steenkool wordt gedolven. In de Prosper-Haniel werken de kompels op een diepte van 1159 meter; in Australië bijvoorbeeld liggen de kolen bijna aan de oppervlakte. Het is veel goedkoper om de steenkool, nodig voor de Duitse energiecentrales, te importeren.

40 jaar werken in de mijn

Terug naar het hoogtepunt, de jaren vijftig van de vorige eeuw. Steenkool voorziet dan voor een derde in de Duitse energiebehoefte. De mijnen in het Ruhrgebied vormen na de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste motoren van de Duitse 'Wiederaufbau' en het 'Wirtschafswunder'. "In de mijn leer je improviseren, niet bang te zijn voor uitdagingen", vertelt Ludger Sonnenschein in de krant Der Tagesspiegel. "Mijnwerkers zijn één, helpen elkaar, tot het laatst". Sonnenschein is 58 jaar en heeft 40 jaar in de mijn gewerkt.

De kompels zijn trots op hun werk, op de extreme werkomstandigheden die zij overwinnen, de onderlinge solidariteit is enorm. In de Duitse steenkoolindustrie werken in de hoogtijdagen ruim 600.000 mensen, een half miljoen van hen in het Ruhrgebied. Nu zijn er in Bottrop op het laatst nog maar 2600 mensen werkzaam. Duizenden gingen vervroegd met pensioen en voor hen die 25 jaar onder de grond hebben gewerkt, geldt dat zij vanaf hun vijftigste met pensioen kunnen. Voor enkele honderden jonge mijnwerkers is er een sociaal plan en wordt er naar werk gezocht.