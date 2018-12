Luisterlijn komt 1000 vrijwilligers tekort, veel oproepen onbeantwoord

De landelijke Luisterlijn, voorheen bekend onder de naam Sensoor, krijgt het drukker en drukker. Eerder dit jaar meldde Nieuwsuur al dat de vrijwilligers 'onder druk' staan, omdat ze het aantal oproepen niet meer aankunnen. Nu is bekend dat er minimaal 1000 vrijwilligers bij moeten om aan de vraag te kunnen voldoen.

Mensen nemen contact op met de Luisterlijn als ze even niemand anders hebben om mee te praten en anoniem hun verhaal willen doen. De gesprekken gaan vooral over eenzaamheid, depressies en relatieproblemen.

De Luisterlijn zag het totaal aantal gesprekken via chat, telefoon en mail afgelopen jaar met 10 procent stijgen naar 450.000. Een kwart daarvan, 135.000, bleef onbeantwoord, omdat er simpelweg te weinig vrijwilligers zijn.

Onrust

Bij de Luisterlijn werken nu zo'n 1500 vrijwilligers die dag en nacht te bereiken zijn. Miriam (28) is een van hen. "Ik doe wat ik kan. Ik werk een aantal diensten per week, meer kan ik niet doen."

Toch voelt ze soms wel een bepaalde druk om meer diensten te draaien. "We hebben een pagina waarop we kunnen zien welke lijnen bezet zijn en of er mensen in de wacht staan. Dat geeft een soort onrust, maar ik weet ook dat ik in mijn eentje de werkdruk niet kan verminderen."

Miriam hoopt niet dat het gebrek aan vrijwilligers ertoe leidt dat er uiteindelijk targets worden gesteld. "Het moet geen callcenter waar je een bepaald aantal minuten per telefoontje hebt. We moeten wel in ons eigen tempo kunnen bellen. Juist om goed te kunnen luisteren naar de verhalen van mensen."

Iets dat nog eens extra onderstreept wordt tijdens de feestdagen. Miriam: "Het is niet per se veel drukker, maar de gesprekken zijn toch anders. Het draait meer om eenzaamheid, omdat de mensen die dan bellen vaak niemand hebben om Kerst mee te vieren. Dat maakt het heftiger dan een doordeweekse woensdag."