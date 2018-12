VS beschuldigt Chinezen van grootschalige hack

Volgens de VS hebben twee Chinezen in zeker twaalf landen op grote schaal computernetwerken van westerse bedrijven en overheidsdiensten gehackt. De twee zouden samenwerken met de Chinese autoriteiten en deel uitmaken van hackersgroep APT10. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie waren de twee hackers al sinds 2006 actief.

Ze hadden het volgens de VS voorzien op informatie van onder meer biotechnologie- en telecommunicatiebedrijven. Ook zouden de Chinezen hebben ingebroken in de computers van de Amerikaanse marine en zo de persoonlijke gegevens van meer dan 100.000 medewerkers hebben bemachtigd.

Britse kritiek

De Amerikaanse beschuldigingen kunnen de relatie tussen de VS en China verder onder druk zetten. Onlangs kreeg die relatie ook al een gevoelige klap door de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng in Canada. Zij werd begin december opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten. Die beschuldigen haar van het schenden van het handelsembargo tegen Iran.

Ook Groot-Brittanniƫ sluit zich aan bij de Amerikaanse kritiek op de cyberspionage van China. De Britten zeggen dat ze Peking de afgelopen twee jaar al vaker hebben aangesproken op hun hack-praktijken. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Het is nu voor het eerst dat de Britten publiekelijk met kritiek komen.

Welke bedrijven slachtoffer zijn geworden van de computerinbraken willen de VS en Groot-Brittanniƫ niet zeggen. Betrokken ambtenaren zeggen wel dat de schade aanzienlijk is. De VS vervolgen de twee Chinese mannen bij verstek voor hun hack-praktijken.