Alle patiënten Slotervaartziekenhuis per brief geïnformeerd

Alle patiënten van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zijn geïnformeerd over de voortzetting van hun zorg in een andere zorginstelling. Gisteren kreeg de laatste groep patiënten een brief.

De curatoren hebben de afgelopen weken 73.000 brieven verstuurd. Dat aantal komt niet overeen met het aantal patiënten. Sommigen kregen meer brieven omdat ze bij verschillende afdelingen onder behandeling stonden. Patiënten die niet meer onder controle staan, krijgen geen brief.

Afspraken

In de brief informeert MC Slotervaart de patiënten over hoe ze een afspraak kunnen maken bij de specialistische afdeling van het nieuwe ziekenhuis of de nieuwe zorginstelling. "Het informeren van patiënten was een belangrijk en complex onderdeel bij de sluiting van het ziekenhuis", schrijft MC Slotervaart in een persbericht. "Met het versturen van deze laatste brieven is dit nu voltooid."

Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam neemt de meeste zorg over van het failliete MC Slotervaart. De verdeling van de patiëntengroepen is tot stand gekomen na overleg tussen curatoren, de zorgverzekeraars en zorginstellingen.

Momenteel zijn er nog zo'n 100 medewerkers actief binnen het Slotervaart-ziekenhuis. Zij richten zich op het overdragen van de patiëntendossiers.