OLVG neemt meeste zorg failliet MC Slotervaart over

Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam neemt de meeste zorg over van het failliete MC Slotervaart. De verdeling van de patiëntengroepen is tot stand gekomen na overleg tussen curatoren, de zorgverzekeraars en zorginstellingen.

Patiënten die nu een behandeling bij MC Slotervaart hebben lopen, krijgen de komende dagen een brief waarin staat welke instelling de zorg overneemt. Als een huisarts een verwijzing heeft gemaakt naar een ander ziekenhuis, dan blijft die verwijzing van kracht.

Ook andere instellingen uit de omgeving nemen zorg over, waaronder het Amsterdam UMC, het Amstelland Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum.

Antoni van Leeuwenhoek

Kankerpatiënten worden door het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) overgenomen, het ziekenhuis dat ook het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker van MC Slotervaart overneemt. Medisch directeur Emilie Voest van het AvL zegt blij te zijn voor de patiënten dat aan de onzekere periode een eind komt.

Ook meldt het AvL in gesprek te zijn met oud-personeel van MC Slotervaart om te kijken of ze kunnen werken bij het AvL. "Dit is niet alleen fijn voor de medewerker, maar zeker ook voor de patiënt die hier dan mogelijk een vertrouwd gezicht tegenkomt."