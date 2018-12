Verkiezingen Congo uitgesteld om verbrande stemcomputers

De presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo worden uitgesteld. Vorige week brandde in de hoofdstad Kinshasa een loods met daarin duizenden stemcomputers af. De verkiezingen zijn van aanstaande zondag verplaatst naar 30 december, een week later.

Volgens de kiescommissie zijn er nieuwe stemcomputers geregeld, maar moeten er ook vijf miljoen nieuwe stembiljetten worden gedrukt.

De voorzitter van de commissie heeft de presidentskandidaten meegedeeld dat het niet mogelijk is om dat voor zondag te regelen. "We kunnen geen verkiezingen organiseren waar de inwoners van Kinshasa niet aan meedoen. Zij maken 10 procent uit van het totaal aantal kiesgerechtigden."

Doden bij verkiezingsbijeenkomsten

De kiescommissie roept burgers op de kalmte te bewaren. Dat is niet voor niets, want in aanloop naar de presidentsverkiezingen waren de spanningen al opgelopen. De afgelopen dagen is een aantal mensen omgekomen bij chaotische verkiezingsbijeenkomsten.

Gisteren verbood de gouverneur van Kinshasa uit veiligheidsoverwegingen alle verkiezingsbijeenkomsten in de hoofdstad. Daardoor kon oppositieleider Martin Fayulu geen bijeenkomst houden, tot woede van duizenden aanhangers. Zij gingen de straat op en de politie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven.

Opvolger Kabila

Bij de verkiezingen wordt een opvolger van president Kabila gekozen. Hij is sinds 2001 aan de macht en had in 2016 al moeten aftreden, omdat zijn tweede en grondwettelijk laatste termijn erop zat.

Hij schortte de verkiezingen voortdurend op. Het uitstel leidde meerdere keren tot protesten in het land waarbij doden vielen.

Als opvolger van Kabila heeft zijn partij Emmanuel Ramazani Shadary naar voren geschoven. Hij was onder Kabila minister van Binnenlandse Zaken. Hij is omstreden omdat hij protesten tegen de regering met geweld zou hebben neergeslagen.