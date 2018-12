De droogte in Nederland is officieel voorbij. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat er van een dreigend watertekort geen sprake meer is.

Er is deze maand veel neerslag gevallen, zowel in Nederland als in Duitsland en Frankrijk. Daardoor zijn de waterstanden in de Rijn en de Maas gestegen. Het KNMI verwacht ook voor de komende weken neerslag. "Daarom is besloten af te schalen van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 0 (normaal beheer)", schrijft de minister.

IJsselmeer nog te zout

Toch zijn de problemen nog niet allemaal voorbij. Het IJsselmeer is nog steeds te zout, al wordt nu wel meer zoet water uit de IJssel aangevoerd. De verwachting is dat het nog een paar weken zal duren voor het IJsselmeer weer het normale zoutgehalte heeft.

De grondwaterstand is nog te laag. Daar wordt door de waterschappen aan gewerkt, maar om het peil weer normaal te krijgen moet er vooral nog veel neerslag vallen.

Door het warme en droge weer in de lente en de zomer was 2018 extreem droog. De ervaringen van deze droogteperiode worden geƫvalueerd. De waterbeheerders zijn volgens Van Nieuwenhuizen al bezig scenario's op te stellen voor het geval zich in het voorjaar opnieuw een droogteperiode aandient.