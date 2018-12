Kleine werkgever krijgt hulp bij doorbetaling zieke werknemer

Het moet voor kleine werkgevers "makkelijker, duidelijker en goedkoper" worden om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees heeft daarover afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars en er 450 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Met werkgevers en verzekeraars is afgesproken dat er vanaf 2020 een speciale verzekering komt, de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, die de financiële risico's van met name kleine werkgevers, met minder dan 25 mensen in dienst, moet dekken.

Werkgevers zijn verplicht om de eerste twee jaar zeker 70 procent van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dat leidt bij duizenden kleine ondernemers tot "torenhoge kosten als een van hun personeelsleden langdurig uitvalt", zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy.

De minister wil de kleine ondernemers tegemoetkomen. "We lossen hier ook een probleem mee op op de arbeidsmarkt: we horen nu vaak dat kleine werkgevers mensen geen vaste baan aanbieden omdat ze bang zijn voor die loondoorbetaling", zegt Koolmees.

Regeerakkoord

Het kabinet had in het regeerakkoord afgesproken dat de periode waarin het loon moet worden doorbetaald voor kleine werkgevers verkort zou worden tot één jaar. Het tweede jaar zou dan voor rekening komen van het UWV, maar de werkgevers zouden daar wel premie voor betalen.

De afspraken die nu gemaakt zijn, wijken daarvan af. Kleine werkgevers blijven dus twee jaar doorbetalen, maar kunnen een relatief goedkope verzekering afsluiten die de financiële risico's dekt.