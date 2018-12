Blunder in peiling ministerie over zomer- en wintertijd

In een vragenlijst die is gebruikt om te peilen wat Nederlanders vinden van het aanpassen van de klok is een fout gemaakt. In een vraag over het invoeren van een permanente zomertijd wordt gesuggereerd dat de zon in dat geval eind juni omstreeks 20.00 uur ondergaat. Dat moet 22.00 uur zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Motivaction, in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Uit de peiling kwam naar voren dat een groot deel van Nederland voorstander is van een permanente wintertijd.

Zonsondergang

Motivaction concludeert in het onderzoeksrapport (.pdf) dat Nederlanders iets negatiever staan tegenover het invoeren van een permanente zomertijd "na informatie over de tijdstippen van zonsopkomst en -ondergang op de langste en kortste dag van het jaar".

Maar juist die informatie in de vragenlijst blijkt dus niet te kloppen. "In de zomer verandert er niets ten opzichte van het huidige tijdsysteem", staat in de vragenlijst als toelichting op een permanente zomertijd. "Eind juni komt de zon op om 5.20 uur en gaat ze om 20.00 uur onder."