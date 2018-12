Klokkenluiders melden misstanden over klokkenluiders-meldpunt

Twee klokkenluiders hebben zich gemeld vanwege misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat beide meldingen worden onderzocht.

Het Huis voor Klokkenluiders is bedoeld om werknemers te beschermen die denken dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie waar ze werken of hebben gewerkt.

Ollongren schrijft dat de ene klokkenluider klaagt over het functioneren van het Huis in het algemeen, inclusief de administratieve organisatie. De tweede melder heeft aanmerkingen op de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter, Wilbert Tomesen. Die was eerder vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ombudsman en commissie

De minister noemt het van groot belang dat klokkenluiders vermoedens van misstanden kunnen melden. Maar nu de klachten van (oud-)medewerkers van het Huis voor Klokkenluiders zelf komen, kunnen de melders niet terecht bij de organisatie die daarvoor is opgericht. Daarom heeft Ollongren eerst juridisch advies ingewonnen hoe ze hiermee moet omgaan.

Besloten is nu dat de Nationale Ombudsman de melding over het algemene functioneren van het Huis onderzoekt. Een externe commissie van wetenschappers neemt de eventuele misstand bij de benoeming van de voorzitter onder de loep. De minister wil geen verdere details geven over de precieze klachten.

Een jaar geleden trad het bestuur van het Huis af na een vernietigend rapport over het functioneren van het instituut.