Rechter VS vaart uit tegen oud-veiligheidsadviseur Flynn

Het proces tegen Michael Flynn, de Amerikaanse voormalige adviseur voor nationale veiligheid, is in een onverwachte ontwikkeling door de rechter verdaagd. Flynn staat terecht voor samenzwering met Rusland tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Hij heeft al in een vroeg stadium bekend dat hij gelogen heeft over zijn contacten met de Russen. Justitie is ook tevreden over het feit dat hij samenwerkt met het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller.

Flynn had dus wellicht gehoopt dat hij de rechtszaal als vrij man zou verlaten, tot rechter Emmet Sullivan in woede ontstak. Die zei dat hij zijn minachting en afschuw over het feit dat Flynn gelogen had tegen de FBI niet voor zich kon houden en hij waarschuwde de voormalige luitenant-generaal dat hij hem naar de gevangenis kan sturen, omdat hij zijn land zo ongeveer heeft verraden.

Woede

Het verweer van Flynns advocaten dat andere verdachten een relatief lichte veroordeling kregen voor liegen tegen de FBI, schoot de rechter in het verkeerde keelgat. "Daarbij ging het niet om hooggeplaatsten, zoals de nationale veiligheidsadviseur die in het Witte Huis liegt over zijn contacten met Rusland", was Sullivans antwoord. De rechter zei ook dat hij het Flynn niet toestaat zijn misdrijf te bagatelliseren.

In zijn slotwoord zei de rechter dat hij in zijn vonnis laat meewegen dat Flynn uitgebreid heeft samengewerkt met justitie. Ook telt de militaire loopbaan van ruim dertig jaar van Flynn mee, waarin hij onder meer dienst deed in Irak en Afghanistan.

Lock her up!

De rechter zal echter pas een straf uitspreken als Flynn klaar is met meewerken aan het Rusland-onderzoek. De volgende zitting van het proces is in maart volgend jaar.

Flynn was de eerste hoge functionaris die het Witte Huis verliet. Hij was toen nog maar een paar weken in dienst. Tijdens de campagne van Donald Trump zweepte hij diens aanhangers op met de slogan 'Sluit haar op!', over Hillary Clinton. Die werd en wordt er door Trump voortdurend van beschuldigd dat ze als minister van Buitenlandse Zaken de wet heeft overtreden.