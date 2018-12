OM moet stoppen met vervolging agenten Almelo

Het Openbaar Ministerie moet een strafzaak tegen twee politieagenten, die verdacht werden van betrokkenheid bij een criminele organisatie in Almelo, intrekken. Dat heeft de rechtbank bepaald, nog voordat een eerste zitting in de zaak plaatsvond.

De rechtbank vindt, net als de advocaten van de agenten, dat er geen bewijs of aanleiding is om de twee te vervolgen. Het OM kan nog tegen de beslissing in beroep gaan. Een woordvoerder van het OM laat aan RTV Oost weten dat de agenten in elk geval nog vervolgd worden voor het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

De agenten werden in september samen met elf anderen opgepakt bij invallen in Almelo. De actie was gericht tegen een bende die zich bezighield met hennepteelt. De agenten lekten volgens het OM informatie naar de organisatie.

Uitzonderlijk

De kwestie was voor de politie aanleiding om de twee op non-actief te stellen. Of de agenten kunnen terugkeren bij de politie en of ze een schadevergoeding gaan eisen, is nog niet bekend. "Het is wel echt uitzonderlijk wat hier is gebeurd", zegt de advocaat van één van de twee.

Vandaag en gisteren stonden de eerste verdachten voor de rechtbank die betrokkenheid bij de criminele organisatie ten laste wordt gelegd. De meeste verdachten werden opgepakt bij de grote politieactie in september in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo.

Bij de actie werden onder meer drie hennepkwekerijen ontdekt en grote hoeveelheden contant geld. Volgens het OM zou de groep in totaal vijftien kwekerijen hebben gehad. Sommige leden van de bende zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en ernstige mishandeling. In totaal heeft het OM bijna vijftig verdachten in het vizier.