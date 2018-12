Ouderen wonen in 'studentenhuis': 'Ik was depressief, nu ben ik gelukkig'

Het pand is van een woningbouwcorporatie. De bewoners betalen hun huur rechtstreeks aan de corporatie en hebben ook een individuele huurovereenkomst. Er zijn er inmiddels vijf van in het land. Bij het huis in Woerden gaat het volgens de directeur van de stichting om een huur van zo'n 500 euro per maand.

Vink heeft geen moment spijt van gehad van zijn beslissing om te verhuizen. "Je hebt hier altijd iemand om je heen waar je terecht kunt voor praatje."