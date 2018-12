Katinka Eikelenboom nieuwe voorzitter GroenLinks

Katinka Eikelenboom is voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter van GroenLinks. De functie was vacant na het opstappen van Marjolein Meijer, die dit jaar vertrok nadat bekend was geworden dat ze een verzwegen liefdesrelatie had met Kamerlid Rik Grashoff. Ook Grashoff trad af. Sinds dat moment werd het partijvoorzitterschap waargenomen door Jeroen Postma.

Eikelenboom (36) is bestuurssecretaris en adjunct-directeur van de VSNU, de vereniging van universiteiten in Nederland. Eerder was ze politiek assistent van GroenLinks-wethouders in Amsterdam en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de partij.

Eikelenboom heeft veel zin om aan de slag te gaan. "GroenLinks kan de komende jaren politiek het verschil gaan maken, of het nu gaat om klimaatbeleid of een sterke publieke sector", zegt ze daarover.

Op 16 februari stemmen de leden van GroenLinks op een partijcongres over de voordracht van Eikelenboom.