Prijsverhogingen in 2019 niet alleen door btw, zeggen ondernemers

Het lage btw-tarief gaat op 1 januari van 6 naar 9 procent. Op boodschappen en consumpties in horecagelegenheden scheelt dat een paar cent. "Producten als een kopje koffie gaan dan van 2 euro naar 2,06", zegt staatssecretaris Snel van Financiën.

Het kabinet rekent op de website voor: "Per 100 euro aan boodschappen 2,83 euro erbij." Maar Snel houdt er rekening mee dat er nog meer bij komt voor de consument. "In het verleden hebben we gezien dat ondernemers gebruik maken van de btw-verhoging om de prijzen te laten stijgen. Ik hoop natuurlijk dat ze dat niet doen. "

De vraag is of die hoop terecht is. Nu al geven ondernemers aan dat zij de btw-verhoging wel degelijk zullen aangrijpen om de prijzen met meer dan 3 procent te verhogen.

Niet voor niets

"Het knippen wordt volgend jaar duurder", zegt Mirjam Jansen van Mirjam's Haarmode in Almere. "Eenvoudige behandelingen gaan met 50 cent of een euro omhoog, de uitgebreidere behandelingen natuurlijk iets meer." Zij verwacht een prijsstijging door te voeren van 5 procent.

Dat is meer dan de btw-verhoging, maar dat is niet voor niets, legt de ondernemer uit. "Alles wordt voor ons ook duurder. De energierekening, de salarissen. We zijn jaren niet omhoog gegaan maar nu moet je wel mee."