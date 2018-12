Energiebedrijf Eneco wordt verkocht via veiling

Eneco, de laatste grote energiemaatschappij die nog in overheidshanden is, gaat in de verkoop. Dat hebben de aandeelhouders en het bestuur van het bedrijf besloten.

Eneco is nu nog in handen van 53 gemeenten. Rotterdam (31,69%) en Den Haag (16,55%) zijn de grootste aandeelhouders. Het plan om Eneco te privatiseren bestaat al langer, maar er kwam onenigheid over tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Afgelopen zomer greep de rechter in en stelde een nieuwe president-commissaris aan.

Gecontroleerde veiling

Eneco zal worden verkocht via een zogeheten gecontroleerde veiling. Daarbij kunnen geïnteresseerde partijen in opeenvolgende rondes bieden op het bedrijf. Op die manier hopen de aandeelhouders een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen voor Eneco. De verkopende gemeenten kunnen ook eisen stellen aan de koper wat betreft duurzaamheid en werkgelegenheid.

"De aandeelhoudende gemeenten zijn blij dat alle betrokken partijen er nu echt klaar voor zijn om Eneco te verkopen en dat er overeenstemming bestaat over de manier waarop", zegt de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser, voorzitter van de aandeelhouderscommissie.

De waarde van Eneco wordt geschat op 2,5 à 3 miljard euro, dus de verkoop kan gemeente Rotterdam (met 31,69 procent van de aandelen) bijna een miljard euro opleveren.

De twee andere grote energiebedrijven in Nederland, Nuon en Essent, werden al jaren geleden verkocht. In 2009 kwam Nuon in handen van het Zweedse Vattenfall. Dat leverde gemeenten en provincies toen 10 miljard euro op. Essent werd ook in 2009 verkocht, aan het Duitse RWE. Die verkoop leverde gemeenten en provincies 8,3 miljard euro op.