Ook gerechtshof verbiedt Bandidos

De Nederlandse afdeling van Bandidos Motorcycle Club blijft verboden, maar de lokale chapters mogen blijven bestaan. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem vandaag bepaald.

Bandidos Motorcylce Club (BMC) Europa en de Nederlandse afdeling van de club, bekend onder de naam Bandidos Motorcycle Club Holland, waren in hoger gegaan tegen een verbod dat in 2017 was opgelegd door de rechtbank in Utrecht.

Volgens het arrest van het hof is komen vast te staan dat BMC Holland een zelfstandige vereniging is waarbij sprake is van rivaliteit met andere motorclubs. Daarbij wordt geweld toegepast, ook in de openbare ruimte. Leden die de club willen verlaten krijgen te maken met geweld en dreiging van geweld.

Sfeer en cultuur van geweld

BMC Holland onderhoudt volgens het hof banden met andere Bandidos-motorclubs die "het gebruik van geweld en andere vormen van criminaliteit niet schuwen". Deze uitingen en gedragingen in een sfeer en cultuur van geweld en dreiging van geweld maken volgens het hof dat er sprake is "van een werkzaamheid in strijd met de openbare orde". Het hof is het daarom eens met de rechtbank in Utrecht dat BMC Holland moet worden verboden en ontbonden.

De beslissing heeft geen betrekking op het bestaan van andere zelfstandige Bandidos-motorclubs in Nederland, omdat het verzoek van het OM daarop niet was gericht. Wat de gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk.

Bandidos-advocaat Marnix van der Werf ziet de uitspraak als een overwinning voor de motorclub. "Er verandert niets, de verschillende Bandidos-clubs zijn gewoon legaal." Volgens hem is Bandidos Holland een 'lege huls'. "Mensen uit verschillende clubs hebben 'Holland' op hun rug staan. Maar Bandidos Holland is geen echte vereniging."

Het Openbaar Ministerie betoogde eerder dat de verschillende chapters van Bandidos wél onder de Nederlandse vereniging vallen.

Ontwrichten

In december 2017 bepaalde de rechtbank in Utrecht dat Bandidos met onmiddellijke ingang was verboden. Door dat verbod konden volgens de rechter "gedragingen die onze samenleving ontwrichten en of kunnen ontwrichten een halt worden toegeroepen".