Eerste steen voor herbouw moskee waar IS-kalifaat werd uitgeroepen

De al-Nuri moskee kent een roerige geschiedenis. Daaraan werd enkele jaren geleden een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Na de verovering door IS in juni 2014 liet leider Abu Bakr al-Bagdadi zich hier zien in een van zijn schaarse openbare optredens. In de Al-Nuri moskee riep hij het "nieuwe kalifaat" uit. Een kalifaat is een staat die wordt geregeerd door een kalief, een opvolger van de islamitische profeet Mohammed.

Buigende minaret

Over de oorzaak van de scheefstand van de beroemde minaret van Mosul doen verschillende verhalen de ronde. Mensen in Mosul zeggen dat de minaret boog naar de profeet Mohammed toen hij in 632 op weg ging naar de hemel.

Experts denken dat de minaret scheef is gaan staan door de voornamelijk noord-westelijke wind in het gebied, de zon op de stenen aan de zuidkant of het zwakke gips dat de stenen bij elkaar hield.

Restauratie

Op 2 juni 2014 kondigde VN-organisatie Unesco aan dat er met lokale overheden een plan was ontwikkeld om de minaret te restaureren. Later die week braken er gevechten uit in Mosul door een verrassingsaanval van IS.

De imam van de moskee werd volgens de VN om het leven gebracht. Hij zou hebben geweigerd zich bij IS aan te sluiten.