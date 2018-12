'Levendige handel in Uber-accounts'

Honderden Uber-chauffeurs rijden onder de naam van iemand anders, door een levendige handel in accounts. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5. De pachters omzeilen zo de controle door Uber en kunnen ook zonder taxivergunning ritten maken.

De handel vindt plaats tussen bekenden, maar ook via de app Telegram. Zo komen de accounts in handen van mensen die niet door Uber zijn gecontroleerd. Voor toegang tot die accounts betalen de frauderende chauffeurs 75 tot 125 euro per week.

Officiƫle cijfers zijn er volgens AT5 niet, maar de omroep kan meekijken met twee chatgroepen. Daarin zijn de afgelopen twee maanden tientallen keren Uber-accounts gevraagd en aangeboden. Om te bewijzen dat het gebeurt, bracht een chauffeur op naam van iemand anders twee Britse toeristen naar hun bestemming met een auto van AT5.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor handhaving van de taxiregels en is bekend met het verpachten van de accounts. Vooral het feit dat chauffeurs kunnen rijden zonder taxivergunning baart Paul Verstraten zorgen, omdat ze die pas niet voor niets kwijtraken. "Bij ernstige delicten, bij overvallen, bij heel grote verkeersovertredingen pakken wij die af", zegt hij tegen AT5.

Uber zegt in een reactie het beeld van veelvuldige fraude niet te herkennen, maar naar aanleiding van de reportage wel bezorgd te zijn. "We keuren alle vormen van fraude ten strengste af," zegt het taxibedrijf in een verklaring. "Zodra we een melding binnenkrijgen van het verpachten van een account, deactiveren we deze direct."

Chauffeurs die werken voor Uber moeten een taxivergunning hebben en ook een controle ondergaan. "Pogingen om deze stappen te omzeilen worden uiterst serieus genomen", aldus de reactie. "Als er wordt gefraudeerd wordt de chauffeur de toegang tot de app permanent ontnomen."

In de Verenigde Staten wordt al gewerkt met gezicht-verificatie voor de chauffeurs. Voor Europa wordt onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn binnen de strengere privacywet die hier geldt.