Sensationele vondst in Egypte: graftombe van 4400 jaar oud

Mostafa Waziri van de Hoge Raad van Antiquiteiten in Egypte noemt het een unieke vondst. "De kleur is bijna intact, ook al is het graf bijna 4400 jaar oud."

In de tombe vonden archeologen één open schacht en vier afgesloten schachten. Het onderzoek naar die laatste schachten begint vandaag. Mogelijk leiden ze naar de sarcofaag van de hogepriester zelf en naar andere grafgoederen.