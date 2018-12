Priesteropleiding ontkomt niet meer aan nadrukkelijk bespreken seksueel misbruik

"Een pijnlijke wond" en "absoluut niet mijn favoriete onderwerp". Zo noemt Lambert Hendriks de misbruikschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is rector van het grootseminarie Rolduc in Zuid-Limburg, een van de katholieke instellingen die aan de slag zijn gegaan met aanbevelingen van de commissie-Deetman om herhaling van seksueel misbruik en ongewenst gedrag te voorkomen. Priesters in wording praten op Rolduc tegenwoordig over seksueel overschrijdend gedrag en voor iedereen is er 'navorming'.

De NOS deed onderzoek naar de de concrete uitkomsten van het preventiebeleid dat de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties na 'Deetman' hebben ontwikkeld. Daaruit bleek onder meer dat de benoeming van een rooms-katholieke priester recentelijk niet is doorgegaan vanwege het risico van seksueel misbruik.

Hendriks (40) is te jong om de kerk te kennen van de tijd dat er nog katholieke internaten waren, waar het leeuwendeel van het misbruik plaatsvond. "Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen plaatsvinden." Aandacht voor de risico's van seksueel overschrijdend gedrag is er wel altijd al geweest in de priesteropleidingen in Nederland. Bijvoorbeeld in die van Hendriks zelf, bij het grootseminarie Rolduc. Hij werd daar in 2001 gewijd tot diaken - nu is hij er dus rector.

Beeld van de 'jonge weduwe'

"In de jaren 90 kregen wij als studenten altijd het beeld voorgeschoteld van de 'jonge weduwe' als risicofactor", vertelt Hendriks. "Maar dat was toen nog nadrukkelijk een beeld, een abstractie. Iets wat heel ver van de kerk en van jouw dagelijkse praktijk leek te staan."

Voor de huidige generatie studenten ligt dat uiteraard heel anders, aldus Hendriks. Sinds alle schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk naar buiten kwamen, is het voor iedereen juist uiterst concreet wat er allemaal fout kan gaan als je niet zorgvuldig omgaat met het thema.

Hendriks: "We besteden meer en intensiever aandacht aan de risico's van seksueel overschrijdend gedrag. Niet alleen tijdens de opleiding. Na de wijding is er nog enkele jaren 'navorming'. Dat betekent intervisie, begeleiding. Inclusief gesprekken met een psycholoog. En de studenten hebben al op Rolduc een spirituaal, een geestelijk leidsman."

Ook is er altijd een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig, zegt de rector: