Groot Dictee voor het eerst op de radio: fierljeppen en nattevingerwerk

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is vandaag voor het eerst op de radio uitgezonden. Philip Freriks las op NPO Radio 1 in een speciale uitzending van De Taalstaat van Frits Spits acht zinnen voor over het weer en het klimaat.

"We lijken nochtans alleen nog ooit en masse naar Leeuwarden te kunnen afreizen voor het alom geprezen natuurijsfestijn als we beseffen dat het klimaat, in dit specifieke geval Koning Winter, ons alleen ter wille kan zijn als wij van onze kant het klimaat tegemoetkomen door een goede maat van het klimaat te worden, een klimaatmaat", was de langste. De tekst was dit jaar geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniƫls.

Twee fout

In de Bibliotheek Haarlem Centrum namen twintig BN'ers het op tegen twintig luisteraars van De Taalstaat. BN'er en wetenschapsjournalist Govert Schilling eindigde als tweede, met vier fouten. De winnaar was De Taalstaat-luisteraar Pieter van Diepen. Hij maakte maar twee fouten. Hij kreeg een pen.

Onze Taal geeft op zijn site uitleg over de valkuilen die er in het dictee zaten. Het gaat daarbij onder meer om woorden als nattevingerwerk, trukendoos en souvenirtjes. Ook lastige samenstellingen als 'gaan ervan uit', 'schilder- en stukadoorwerk', en 'en masse'.