Australië erkent West-Jeruzalem als hoofdstad Israël, ambassade blijft in Tel Aviv

Australië erkent West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Maar zolang er geen vrede is met de Palestijnen blijft de Australische ambassade in Tel Aviv. Dat heeft de Australische premier Morrison bekendgemaakt.

Australië neemt daarmee een tussenpositie in tussen de VS en andere westerse landen. De VS erkent sinds vorig jaar heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De ambassade werd in mei van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. De meeste westerse landen, waaronder Nederland, zijn bang dat deze stap het vredesproces ondermijnt.

Niet heel Jeruzalem

Australische media gingen er gisteren nog van uit dat ook hun ambassade naar Jeruzalem zou worden verplaatst. Morrison had daar in oktober nog op gespeculeerd en aan de Israëlische premier Netanyahu laten weten dat hij de verplaatsing overwoog.

De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd. Mogelijk is ze teleurgesteld omdat alleen West-Jeruzalem en niet heel Jeruzalem als hoofdstad wordt erkend.